Wall Street termine en hausse, avec de bonnes nouvelles de l'inflation

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, portée par la perspective d'une résolution du dossier de la dette américaine et un indicateur d'inflation qui a rassurée sur la trajectoire des prix aux Etats-Unis.

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP