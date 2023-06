Elite de basket: l'Asvel rebondit face aux Mets de Wembanyama

Villeurbanne (AFP) – L'Asvel réagit et reste en vie. Villeurbanne a signé son premier succès (86-59) face à Boulogne-Levallois, l'équipe de Victor Wembanyama, vendredi à l'Astroballe dans sa série des demi-finales du Championnat de France.

Après deux revers en Île-de-France, le club de Tony Parker devait impérativement l'emporter sur son parquet. Une troisième défaite étant synonyme d'élimination dans ce format disputé au meilleur des cinq matches.

Pour le triple champion de France, le spectre franchement embarrassant d'un "sweep", une élimination sèche sans la moindre victoire, est écarté. Il y aura bien un quatrième match, de nouveau dans le Rhône, dimanche, sans doute à un horaire de 17h05, à confirmer par la Ligue nationale de basket (LNB).

En cas d'égalisation, les deux équipes retrouveraient les Hauts-de-Seine pour l'ultime et donc décisif match N.5.

Sans son maître à jouer Nando De Colo, toujours touché à un mollet depuis le début de ces demi-finales, l'Asvel s'en est remis à Dee Bost (21 points, 3 passes).

"On n'a jamais pu le contenir a commenté Vincent Collet. C'est notamment en raison de l'absence de notre meneur titulaire (Devante Jones, blessé musculairement) Bost a vraiment lancé l'Asvel."

Et plus généralement ses extérieurs. Au rayon " backcourt", Retin Obasohan (14 points, 3 passes) en a aussi mis plein les yeux à l'image d'un dunk surpuissant (71-50). "Il nous a fait très mal par ses percussions qu'on n'a pas du tout contenues à la différence des matches précédents", a encore reconnu Vincent Collet.

Dos douloureux de Wembanyama

Dans l'étuve de l'Astroballe, chauffée par les 29 degrés enregistrés dans la métropole lyonnaise dans la journée, les jeunes pousses des Metropolitans 92 se sont liquéfiées. Le grand espoir Victor Wembanyama s'est par exemple montré en deçà de ses standards (13 points, 7 rebonds). "Il a mal au dos depuis mardi, jeudi, il ne s'est pas entrainé du tout", a indiqué Vincent Collet.

C'est donc l'ancien TaShawn Thomas, 30 ans, qui avec ses 16 points et sa rage au rebond (7) a longtemps retardé le désagrègement total. Intervenu à partir de la fin du troisième quart-temps, il s'est étiré jusqu'au mitan du dernier pour un cinglant 25-2 infligé aux Mets (de 55-49 à 80-51). En proie à un festival de manque d'adresse (40%) et de ballons perdus (20).

"On a arrêté de jouer ensemble, on n'a pas défendu collectivement comme on en avait l'habitude", a regretté Bilal Coulibaly.

"On va vite basculer vers dimanche, ce sont les play-offs. On gagne puis on perd."

Le retour dans les rangs de leur adversaire Nando De Colo dimanche est plus qu'incertain. "Je ne pense pas qu'il sera là", a jugé TJ Parker en conférence de presse. En tenue civile au bord du parquet, l'arrière est apparu boitillant.

