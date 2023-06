Sur la dette, le match nul de Biden et du républicain McCarthy

Washington (AFP) – Le président américain Joe Biden et le chef républicain Kevin McCarthy avaient beaucoup à perdre et pas grand-chose à gagner dans les tractations pour éviter un défaut de paiement américain. Et c'est bien ce qui s'est passé.

Le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy dans le Bureau ovale, le 22 mai 2023 © SAUL LOEB / AFP