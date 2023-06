Un documentaire dissèque le succès de "Patria y vida", hymne des manifestations de 2021 à Cuba

Los Angeles (AFP) – Bientôt deux ans après les manifestations emblématiques contre le gouvernement à Cuba, et la féroce répression qui s'ensuivit, un documentaire revient sur le rôle qu'a joué dans ce mouvement la chanson "Patria y vida", devenue un hymne contre le régime communiste.

"J'ai commencé à filmer parce que je ne pouvais pas croire tout ce qui était en train de se passer", explique à l'AFP la réalisatrice espagnole Beatriz Luengo, connue en Europe pour avoir incarné une danseuse dans la série des années 2000 "Un, Dos, Tres".

Projeté vendredi au festival Cine latino de Los Angeles, "Patria y vida: the Power of Music" narre le succès et ses répercussions du morceau de rap du même nom ("Patrie et vie" en français), enregistré en février 2021 entre Cuba et Miami.

Contrepied de l'emblématique "Patria o muerte" (La patrie ou la mort), slogan de la révolution castriste, le titre, devenu viral et couronné par deux Grammy latinos, a rapidement fait figure de symbole des manifestations antigouvernementales de juillet 2021 à Cuba, les protestataires en scandant les paroles sans relâche.

"Le plus important est que cela a sorti le peuple cubain de sa torpeur après 63 ans sans manifestation", soutient un des co-auteurs de la chanson, le Cubain Yotuel Romero, en couple avec Beatriz Luengo.

Arrestations

Mais le triomphe de "Patria y vida" a aussi contribué à l'arrestation de l'un de ses interprètes, le rappeur cubain Maykel Osorbo, condamné à neuf ans de prison pour trouble à l'ordre public en juin 2022.

Le chanteur cubain Yotuel Romero à Hollywood, en Californie, le 1er juin 2023 © VALERIE MACON / AFP

Les menaces reçues par les artistes ayant participé au morceau ont impulsé la réalisation du long-métrage dont le tournage a dû se faire de façon clandestine.

"J'ai commencé à avoir peur et à tout filmer. Nous avons pensé que c'était le moyen de nous défendre", raconte Beatriz Luengo, qui vit en dehors de Cuba.

"Des gens ont risqué leur vie pour mener à bien ce projet", abonde Yotuel Romero.

Le photographe Anyelo Troya, qui a filmé à l'intérieur de l'île et est parvenu à envoyer les images au Nicaragua, a ainsi été arrêté en juillet 2021 et condamné à un an de prison.

Au total, ces manifestations historiques ont fait un mort, des dizaines de blessés et conduit à l'arrestation de quelque 1.300 personnes, selon l'organisation de défense des droits humains Cubalex, dont le siège est à Miami.

Selon les chiffres officiels, près de 500 manifestants ont été condamnés pour leur participation aux manifestations, certains jusqu'à 25 ans de prison.

Mais "Patria y vida" a montré que "l'art ne peut pas être réduit au silence", selon Beatriz Luengo, qui y voit un exemple à suivre pour les nouvelles générations en Amérique latine.

"L'art doit continuer à porter la voix de ceux qui n'en ont pas", conclut-elle.

