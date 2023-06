Wall Street ouvre en hausse, plutôt satisfaite du rapport sur l'emploi

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, pas effrayée par un nombre de créations d'emplois très supérieur aux attentes en mai aux Etats-Unis, nuancé par l'augmentation du chômage, et rassurée par la résolution de la crise de la dette après un vote décisif au Sénat.

Le quartier de Wall Street, à New York © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP