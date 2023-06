F1: Verstappen (Red Bull) partira en pole position du GP d'Espagne

Montmeló (Espagne) (AFP) – Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix d'Espagne en Formule 1, après avoir signé le meilleur temps des qualifications samedi sur le circuit de Montmeló.

Le leader provisoire du championnat du monde a réussi sa cinquième pole de la saison sur sept possibles et partira devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari). La deuxième ligne revient au surprenant Britannique Lando Norris (McLaren) et au Français Pierre Gasly (Alpine), qui pourrait toutefois être pénalisé après avoir gêné d'autres concurrents lors de ces qualifications.

"La voiture était très bonne. Bien sûr c’était un peu tendu avec la météo. Mais en Q3 la voiture était très agréable à piloter. J’adore venir à Barcelone, la piste, le public j’aime vraiment la F1 ici et j’espère pouvoir ajouter une nouvelle victoire à ma collection", a affirmé le double champion du monde en titre, au micro de Canal+.

Lewis Hamilton (Mercedes) a pris la cinquième place sur la grille, devant le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), qui a devancé son coéquipier Fernando Alonso pour la première fois de la saison en qualifications. Alonso a en effet seulement réalisé le neuvième chrono après avoir endommagé sa voiture lors d'une sortie de piste en Q2.

Le Français Esteban Ocon (Alpine), qui avait décroché une superbe troisième place à Monaco le week-end dernier, s'élancera en septième position, devant l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas), tandis que l'Australien Oscar Piastri (McLaren) complètera le Top 10.

Ces qualifications, disputées sur une piste glissante en début de séance, ont été marquées par plusieurs grosses surprises.

Le pilote de Formule 1 monégasque Charles Leclerc rentre avec sa Ferrari aux stands lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne le 3 juin 2023 sur le circuit de Montmelo près de Barcelone. © NACHO DOCE / POOL/AFP

C'est d'abord le Monégasque Charles Leclerc qui a été éliminé en Q1 et partira seulement en 19e et avant-dernière place. Puis le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, le Mexicain Sergio Pérez, a commis une erreur et a été faire un tour dans les graviers; éliminé à la fin de la Q2, il partira à la 11e place, devant le Britannique George Russell, qui a également déçu avec l'autre Mercedes.

