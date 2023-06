L1: des buts et des sifflets, les dates marquantes de Messi au Paris SG

Paris (AFP) – Malgré de jolis buts et des passes inspirées, Lionel Messi n'a pas marqué de l'empreinte espérée son passage au Paris Saint-Germain, finissant ses deux saisons parisiennes sur des sifflets et une virée non autorisée.

Chronologie d'une histoire d'amour ratée avant son dernier match, PSG-Clermont, samedi pour la 38e et dernière journée de L1.

. Accueilli comme un roi, août 2021

L'arrivée du meilleur joueur du monde fait trembler le Paris du foot: des supporters l'attendent à l'aéroport du Bourget le 10 août et, dès le lendemain, les maillots floqués de son numéro 30 sont en rupture de stock. Les accréditations s'arrachent pour sa conférence de presse, l'une des deux seules qu'il donnera en France avec celle du Ballon d'Or 2022. Le 29 août, il fait ses premiers pas en Ligue 1 à Reims, la ville où ont été sacrés tant de rois de France. Il rentre pour les 25 dernières minutes sous l'ovation d'un stade adverse, qui n'avait plus vu un des meilleurs joueurs du monde depuis Raymond Kopa dans les années 1960.

. Premier but contre City, 28 septembre 2021

Après un rodage un peu lent, la "Pulga" (la puce, son surnom) marque enfin son premier but avec Paris. Il est superbe, et dans un match qui compte, puisqu'il contribue à une victoire contre Manchester City (2-0) en Ligue des champions, avec un appui sur Kylian Mbappé qui laisse augurer une belle complicité.

Les stars du PSG Lionel Messi et Kylian Mbappé lors du match à Strasbourg, le 27 mai 2023 © Jean-Christophe Verhaegen / AFP/Archives

. Brelan de passes à "Sainté", 28 novembre 2021

Messi offre trois passes décisives à Saint-Étienne (3-1), deux pour Marquinhos et une pour Angel Di Maria, une semaine après son premier but en L1 contre Nantes (3-1). Il semble lancé, et pourtant sa saison va s'assombrir après l'hiver...

. Sifflé par le Parc, 13 mars 2022

Crime de lèse-majesté, le Parc des Princes siffle contre Bordeaux (3-0) les stars Neymar et Messi après la débandade au Real Madrid (3-1) en C1, où le PSG s'effondre en quelques minutes alors qu'il comptait deux buts d'avance, celui de l'aller (1-0) plus celui de Mbappé au Bernabéu. "Ney" et la "Pulga" sont moins jugés directement responsables de cet échec que conspués parce qu'ils symbolisent le recrutement "bling-bling" du club. Ces lazzis marquent une rupture pour Messi, qui n'ira plus saluer les supporters à la fin des matches, un geste dont il était déjà avare à Paris.

. Rayonnant avant la couronne, été-automne 2022

Après une première saison mitigée, l'Argentin démarre très bien son deuxième exercice, pour la meilleure période de l'ère Messi au PSG, celle des mois de compétition précédant la Coupe du monde. Tout comme Neymar, l'Argentin régale, commençant sa saison par un but au Trophée des champions contre Nantes (4-0) et un doublé à Clermont (5-0) dès la première journée.

Lionel Messi lors du match à Strasbourg, le 27 mai 2023 © PATRICK HERTZOG / AFP/Archives

. Le sauveur en marchant, 19 février 2023

Messi a laissé beaucoup de gomme pour remporter enfin un Mondial et la suite de sa saison est de moins en moins bonne. Le coup franc de la dernière seconde pour arracher la victoire contre Lille (4-3) synthétise son passage à Paris: le génie joue en marchant, semble peu concerné, mais signe une victoire pleine de réussite d'une frappe diabolique, rappelant quel joueur fantastique il est, celui que le Parc aurait aimé voir plus souvent.

. De nouveaux sifflets, 2 avril 2023

Messi, comme nombre de ses coéquipiers, passe à côté des 1/8e de finale contre le Bayern Munich (1-0/2-0). La lassitude commence à gagner une partie des supporters du PSG qui sifflent à nouveau la star avant même la défaite 1-0 contre Lyon au Parc, une semaine après un échec, déjà à domicile, contre Rennes (2-0).

Lionel Messi à l'entraînement du PSG au Camp des Loges, le 1er juin 2023 à Saint-Germain-en-Laye © FRANCK FIFE / AFP/Archives

. L'escapade saoudienne, mai 2023

Début mai, Messi part à la faute en se rendant en Arabie saoudite pour une opération promotionnelle, sans l'autorisation du club. Il est sanctionné, présente des excuses dans un message tourné en dérision sur les réseaux sociaux le comparant à une vidéo d'otage. Il est mis à l'écart le temps d'un match, contre Troyes (3-1) le 7 mai, puis reprend l'entraînement.

. Le but du titre

"Leo" a tout de même terminé son parcours en signant le but du titre à Strasbourg (1-1), sur une passe de Mbappé, pour rappeler que sa seconde saison a été excellente d'un point de vue statistique avec 16 buts et 16 passes décisives en championnat, qui en font le meilleur passeur de L1.

. "Merci Messi"

Deux heures avant le coup d'envoi du dernier match de la saison de L1 contre Clermont, le PSG officialise le départ de Lionel Messi: "Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière", indique le PSG.

