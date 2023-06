La rénovation des trains, marché stratégique pour la SNCF

Bischheim (France) (AFP) – "On met complètement à nu le train, on le reconstruit et on lui donne une seconde vie." La SNCF s'est lancée dans un vaste programme de rénovation des TER, un marché de plus de 2 milliards d'euros qui va l'occuper pendant dix ans.

Un employé devant un wagon de TER rénové sur une chaîne de montage à Bischheim, le 26 mai 2023 dans le Bas-Rhin © PATRICK HERTZOG / AFP