Edouard Philippe contre "une immigration du fait accompli", et veut renégocier avec l'Algérie

Paris (AFP) – Édouard Philippe prône, dans un entretien à L'Express publié lundi, la remise en cause d'un accord de 1968 avec l'Algérie sur les questions migratoires, et distille plusieurs prises de position contre une "immigration du fait accompli", alors que le sujet agite la majorité et la droite.

Le président d'Horizons et ancien Premier ministre Edouard Philippe assiste à un meeting de son parti à Toulouse le 11 avril 2023 © Lionel BONAVENTURE / AFP/Archives