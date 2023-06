Julie Delille nommée directrice du Théâtre du Peuple, dans les Vosges

Strasbourg (AFP) – La comédienne et metteuse en scène Julie Delille a été nommée directrice du Théâtre du Peuple à Bussang (Vosges), et deviendra en octobre la première femme à diriger cette institution classée monument historique, a-t-on appris lundi.

Publicité Lire la suite

"Ce lieu a une temporalité unique, la notion de saisonnalité y retrouve tout son sens", a déclaré l'artiste dans un message posté sur la page Facebook du théâtre, renommé pour son fond de scène qui s'ouvre directement sur la forêt vosgienne.

"Je souhaite que ce théâtre soit un lieu de pensée et un espace poétique préservé, un abri où il est possible de prendre le temps, de convoquer la relation aux œuvres de l'esprit comme une possible réponse aux crises que nous traversons", a-t-elle complété.

Dans ses nouvelles fonctions, elle prévoit de s'appuyer sur deux artistes avec lesquels elle a l'habitude de travailler, Alix Fournier-Pittaluga et Paul Francesconi.

Julie Delille a été nommée à l'unanimité des dix membres du jury de sélection, composé de l'Association du Théâtre du Peuple de Bussang - Maurice Pottecher, et ses partenaires publics, la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est (DRAC), la Région Grand Est, le Département des Vosges, la Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges, et la Ville de Bussang. Au total, 49 artistes s'étaient portés candidats, et 10 avaient été pré-selectionnés.

"Pour nous, il est essentiel que ce théâtre se réancre sur le territoire, en direction des publics les plus divers, notamment des personnes qui ne vont pas au théâtre, et Julie Delille a bâti une méthode de travail, basée sur la question de la relation, qui nous importe beaucoup", a souligné auprès de l'AFP François Rancillac, président de l'association du Théâtre du Peuple.

Formée à l'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, Julie Delille avait fondé en 2015 la compagnie du Théâtre des trois Parques, avec laquelle elle a notamment monté "Je suis la bête", adaptation du livre d'Anne Sibran, qui sera présentée au printemps 2024 au théâtre Nanterre-Amandiers.

Elle succède à Simon Delétang, qui a quitté ses fonctions en cours de mandat pour rejoindre le centre dramatique national de Lorient, et à Alice Trousset, directrice adjointe.

Le Théâtre du peuple a été fondé en 1895 par Maurice Pottecher, qui souhaitait ainsi "créer un théâtre qui fût accessible à tous, au peuple entier sans exclusion de caste ni de fortune, et qui pût intéresser tous".

© 2023 AFP