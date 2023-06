Wall Street oscille autour de l'équilibre après une bonne semaine

New York (AFP) – La Bourse de New York oscillait autour de l'équilibre après l'ouverture lundi à la suite d'une semaine robuste qui a fait grimper l'indice élargi S&P 500 à son plus haut niveau depuis août dernier.

Le New York Stock Exchange © ANGELA WEISS / AFP