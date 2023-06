Wall Street reprend son souffle et conclut en modeste hausse

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en modeste hausse mardi, continuant à reprendre son souffle après le bond de vendredi qui a conduit les indices à leur plus haut depuis plusieurs mois grâce à de bons chiffres sur l'emploi.

L'entrée du New York Stock Exchange © ANGELA WEISS / AFP