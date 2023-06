Après Genève, le Festival d'Avignon déprogramme Krystian Lupa

Paris (AFP) – Le Festival d'Avignon (5-25 juillet) a annoncé mercredi avoir déprogrammé pour raisons "logistiques" la création de Krystian Lupa, "Les Émigrants", emboitant le pas à la Comédie de Genève après des "incidents" et une "réaction violente" du metteur en scène avec ses équipes.

L'institution suisse avait évoqué des "divergences sur la philosophie de travail entre la direction artistique du projet d'un côté et la direction générale et les équipes permanentes et temporaires de l'autre".

Krystian Lupa a reconnu dans Libération lundi "deux incidents" et une "réaction très violente à l'interruption inattendue de la traduction par la traductrice Agnieszka Zgieb — en privé une amie et une collaboratrice de longue date".

"Je tiens à présenter officiellement mes excuses, cette fois-ci auprès de toutes les personnes en présence desquelles cela s'est produit", poursuivait-il dans le quotidien français.

Le Festival d'Avignon déprogramme à son tour sa création, après avoir "dialogué avec les théâtres partenaires de cette production, l'équipe artistique et technique du spectacle et le metteur en scène Krystian Lupa".

"Nous sommes au regret d'annoncer que les conditions de production (contraintes et impasses calendaires, financières et logistiques) ne permettent pas la présentation de ce projet cet été à Avignon", explique le Festival dans un communiqué.

"Nous espérons que cette œuvre importante – que le Festival a accompagnée avec tout son engagement – pourra être présentée en janvier 2024 à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, qui considère toutes les solutions pour que la création soit menée à bien dans un cadre apaisé", poursuit-il.

Grande figure du théâtre contemporain européen, habitué du Festival d'Avignon, Krystian Lupa est un des précurseurs de l'adaptation romanesque à la scène, utilisant la lenteur du récit pour sonder l'âme humaine.

"Les Émigrants, est coproduite par la Comédie de Genève, le Festival d'Avignon, l'Odéon-Théâtre de l'Europe à Paris, Le Triennale di Milano, Le PCM/Cité du théâtre à Montpellier et le Maillon Théâtre de Strasbourg.

Né en Silésie en 1943, influencé par le peintre, réalisateur et homme de théâtre Tadeusz Kantor et par le cinéaste russe Andreï Tarkovski, Krystian Lupa s'est formé aux arts graphiques à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie.

La plupart de ses mises en scène puisent dans la littérature russe ou autrichienne. Il a notamment monté ou adapté Tchekhov, Thomas Bernhard ou Dostoïevski.

