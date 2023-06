Le gouvernement mise sur France Travail pour aller vers le plein emploi

Paris (AFP) – Le gouvernement présente mercredi son projet de loi "pour le plein emploi", qui doit donner naissance à France Travail, successeur de Pôle emploi, et mettre en place un accompagnement plus personnalisé et directif des allocataires du RSA qui n'ont guère profité de la baisse du chômage.

Dans une agence Pôle emploi à Marseille, en décembre 2020 © NICOLAS TUCAT / AFP/Archives