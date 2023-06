Le Japon joue la carte végétarienne et végane pour séduire plus de touristes

Tokyo (AFP) – La cuisine japonaise est réputée dans le monde entier, mais la plupart des restaurateurs de l'archipel négligent encore un segment de clientèle de plus en plus important: les végétariens et les végans.

Des clients dînent au restaurant végan Izakaya Masaka, dans le quartier de Shibuya, le 20 mars 2023 à Tokyo © Richard A. Brooks / AFP