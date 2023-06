La Bourse de Paris, calme en attendant les banques centrales

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a ouvert en légère baisse de 0,09%, les investisseurs étant dans l'attente des prochaines décisions des banques centrales au lendemain de la hausse surprise du taux principal de la Banque du Canada.

L'indice vedette CAC 40 cédait 0,05% soit 3,93 points à 7.199,48 points vers 10H00. Mardi l'indice avait fini en petite baisse de 0,09%.

Les réunions de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine captent toute l'attention des investisseurs, en l'absence de publications économiques majeures.

Aujourd'hui, la "seule donnée d'importance" attendue est la "révision finale du PIB du premier trimestre en zone euro", à 11H00, souligne Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Ces données permettront aux investisseurs d'anticiper la prochaine décision de la BCE.

La présidente de la BCE Christine Lagarde a déclaré lundi que les taux directeurs de l'institution monétaire européenne "seront ramenés à des niveaux suffisamment restrictifs pour permettre un retour rapide de l'inflation à notre objectif à moyen terme de 2% et seront maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire".

Du côté des Etats-Unis, "avec la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon prévue la semaine prochaine, et compte tenu des hausses de taux de cette semaine, les paris sur une pause de la Fed sont en train d'être écartés", commente Michael Hewson.

Pour cause, hier la Banque du Canada a relevé d'un quart de point son taux directeur, à 4,75%, un plus haut depuis mai 2001. L'institution monétaire canadienne est souvent considérée comme ayant un rôle proactif en matière de politique monétaire. Elle était la première à relever les taux en 2022 et aussi la première à faire une pause il y a trois mois.

Selon les prévisions des analystes, il y a désormais "un tiers de chances d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de juin, et deux tiers de chances d'au moins une hausse de 25 points de base à la prochaine réunion en juillet", rapporte Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La Banque centrale européenne (BCE) donnera sa décision de politique monétaire jeudi, et la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

Société Générale s'allège de filiales

Société Générale (+2,01% à 23,07 euros vers 09H55) a annoncé jeudi la conclusion d'accords avec deux groupes bancaires africains pour leur céder quatre de ses filiales, au Congo et en Guinée Équatoriale au groupe Vista et en Mauritanie et au Tchad au groupe Coris.

Les deux groupes "reprendraient la totalité des activités opérées par Société Générale au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Tchad, ainsi que l’intégralité des portefeuilles clients et l’ensemble des collaborateurs au sein de ces entités", développe un communiqué de la banque, qui annonce également l'ouverture d'une réflexion stratégique sur sa filiale en Tunisie.

Atos approché par Kretinsky

Le groupe informatique gagnait 0,98% à 13,93 euros. Atos accélère la restructuration de sa branche historique d'infogérance et "étudie toutes les marques d'intérêt", a annoncé le groupe informatique mercredi, alors que, selon BFM Business, des négociations approfondies avec l'homme d'affaires Daniel Kretinsky sont en cours.

Airbus monte en cadence

L'avionneur européen reculait de 0,25% à 126,12 euros après avoir annoncé livrer en mai 63 avions commerciaux, une nouvelle montée en cadence qui lui permet de dépasser sur un mois le rythme théorique de 60 nécessaire à la réalisation de ses objectifs annuels.

