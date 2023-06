Foot: après le départ de Messi, le mercato s'ouvre en Ligue 1

Paris (AFP) – Après le départ de la star argentine Leo Messi, qui a marqué la fin de saison de Ligue 1, le marché estival des transferts s'ouvre samedi en France et s'annonce ambitieux pour les clubs français.

. Le PSG encore en chantier

Avec les départs actés de Leo Messi et Sergio Ramos, le PSG s'est lancé très vite dans les manœuvres estivales. Avec pour objectif de renouveler l'effectif et donner un nouveau souffle à cette équipe, qui a montré beaucoup de lacunes et peu d'envie sur la deuxième partie de l'exercice 2022-2023.

La construction de l'équipe autour de Kylian Mbappé, en dernière année de contrat, reste toujours la priorité des dirigeants, qui devront aussi surveiller la situation du Brésilien Neymar, en fin de contrat en 2025 mais qui pourrait avoir des envies d'ailleurs.

Le départ potentiel de cette autre star de L1, après celui de Messi, sans compter les critiques de l'Argentin sur ses deux années à Paris, serait un nouveau coup dur pour le championnat.

Surtout, la mission pour le conseiller football Luis Campos sera de mieux réussir son recrutement, après celui raté l'année dernière: Hugo Ekitike, Fabian Ruiz, Carlos Soler et dans une moindre mesure Vitinha n'ont pas fait progresser les rouges et bleus.

Cette semaine, le Portugais a déjà bien avancé ses pions, toujours en s'appuyant sur l'agent Jorge Mendes. Les deux premières recrues du mercato estival sont tout proches de signer. L'attaquant espagnol Marco Asensio, libre en provenance du Real Madrid, et le milieu défensif uruguayen Manuel Ugarte (22 ans, Sporting Portugal) ont passé leur visite médicale à Paris lundi.

Le PSG cherche encore des défenseurs et le nom du Slovaque Milan Skriniar de l'Inter Milan, libre mais qui traine une blessure au dos, risque de revenir rapidement sur la table car les négociations ont commencé depuis près d'un an.

Paris s'intéresse aussi au défenseur champion du monde 2018 Lucas Hernandez (Bayern Munich) ainsi qu'à l'attaquant Marcus Thuram (Mönchengladbach) pour "franciser" l'effectif.

Sur le banc, les dirigeants qataris se penchent pour trouver un remplaçant à Christophe Galtier, qui a été informé de son départ en début de semaine.

Luis Campos devra aussi gérer les nombreux retours de prêts qui pourraient bien polluer l'été du PSG (Kurzawa, Wijnaldum, Paredes, Draxler...). Cette problématique pourrait contrarier des potentiels beaux coups, comme les venues des attaquants Victor Osimhen et de Bernado Silva.

. L'OM, le mouvement perpétuel

Comme la saison dernière, l'OM cherche un entraineur, après la démission d'Igor Tudor, alors que ses joueurs ont fini la saison à la 3e place, obligés de passer par un tour préliminaire et un barrage pour la C1.

Depuis 2016 et l'arrivée de Frank McCourt comme propriétaire, Rudi Garcia, André Villas-Boas, Jorge Sampaoli et Igor Tudor se sont installés sur le banc.

Cette fois, "on cherche une personnalité et un style de jeu qui conviennent à ce qu'on veut proposer", a expliqué Pablo Longoria, le président marseillais, qui a activé plusieurs pistes.

Du côté de l'effectif, le plus important dossier est celui d'Alexis Sanchez. Longoria aimerait conserver son attaquant chilien une saison supplémentaire, et lui a proposé une hausse de salaire.

Quelques dossiers restent aussi en suspens, comme le cas de Mattéo Guendouzi que l'on pensait partant et qui l'est moins maintenant qu'il n'y a plus Tudor. Inversement, la prolongation de Sead Kolasinac, qui semblait certaine, pourrait dépendre du prochain coach.

. Openda sur le départ ?

Pour son retour en Ligue des champions, le RC Lens, qui a fini à une unité du PSG, devrait pouvoir compter sur son entraineur Franck Haise.

En revanche, les Sangs et Or pourraient voir partir leur avant-centre Lois Openda (21 buts cette saison), sous contrat jusqu'en 2027 mais courtisé par le RB Leipzig, selon des médias.

L'AS Monaco, qui a connu une fin d'exercice compliquée car non qualifié pour l'Europe, a écarté son entraineur Philippe Clement et est à la recherche d'un nouveau coach. A l'inverse, Rennes, qualifié en C3, va garder son entraineur Bruno Genesio, qui souhaite améliorer son effectif. Le Belge Jeremy Doku pourrait partir de Bretagne pour un gros montant.

A Lille, le départ de Jonathan David, un des meilleurs buteurs de la saison pourrait également filer, en plus de Jonathan Bamba, certain de quitter le club.

