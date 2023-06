Wall Street ouvre en ordre dispersé et cherche à maintenir l'élan de jeudi

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, tentant de maintenir l'élan de la veille qui a vu le marché franchir un seuil important à la hausse, avant une semaine riche en événements et indicateurs.

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP