Wall Street termine en petite hausse, avant une semaine décisive

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, concluant une semaine positive marquée par le franchissement d'un seuil technique important, avant un indicateur d'inflation et une réunion de la banque centrale américaine (Fed) très attendus.

La statue de l'artiste Kristen Visbal devant la façade du New York Stock Exchange © TIMOTHY A. CLARY / AFP