Du pétrole russe et mexicain pour soulager la pénurie de carburant à Cuba

Houston (Etats-Unis) (AFP) – Avec les récentes livraisons de pétrole du Mexique et de la Russie, et le rapprochement commercial entre le Venezuela et les Etats-Unis, Cuba, plongé dans une profonde crise, pourrait atténuer sa grave pénurie de carburant.

Le pétrolier mexicain Bicentenario est vu à la raffinerie de pétrole Ñico López à La Havane le 8 juin 2023 © YAMIL LAGE / AFP