Bordeaux sanctionné, la L1 se concrétise pour Metz

Paris (AFP) – Bordeaux a vu ses chances de montée en Ligue 1 partir en fumée, lundi, avec la perte sur tapis vert du match contre Rodez, lors duquel un supporter s'en est pris à un joueur adverse, une sanction que les Girondins comptent contester.

La commission de discipline a infligé au club bordelais, troisième, une sanction le condamnant à rester en Ligue 2 la saison prochaine, sauf si son recours aboutit. A contrario, cela permet au FC Metz, deuxième, de valider sa montée dans l'élite, avec trois points d'avance sur son concurrent.

Ces conséquences théoriques restent suspendues, cependant, aux voies de recours dans lesquelles les Girondins vont s'engager.

La Ligue de football professionnel n'a fait aucune mention du classement final dans son communiqué et n'était pas disponible dans l'immédiat pour apporter des précisions.

La décision rendue lundi était attendue avec fébrilité autant du côté de Bordeaux et Metz, au coude à coude pour l'ascension en L1, que de Rodez et Annecy, engagés dans une lutte pour le maintien.

Le 2 juin, le match a été interrompu en première période après l'agression, par un supporter bordelais descendu des tribunes, d'un joueur du Rodez Aveyron Football (RAF), Lucas Buades, qui venait d'ouvrir le score. L'arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires à la 23e minute avant d'acter, plus tard, l'arrêt définitif.

Triple sanction

Réunie une première fois le 5 juin, la commission de discipline avait placé le dossier en instruction "au regard de la gravité des faits" et choisi de ne pas comptabiliser le résultat du match dans l'attente des conclusions de l'enquête.

Celles-ci ont été débattues lundi en début d'après-midi, dans les locaux de la Ligue à Paris, au sein de l'instance dirigée par Sébastien Deneux. Les deux clubs, et notamment le président girondin Gérard Lopez, ont pu de nouveau faire entendre leurs arguments.

"Après lecture du rapport d'instruction, la Commission, qui constate l'intrusion d'un supporter pour porter volontairement atteinte physiquement à un joueur qui venait d'inscrire un but", a décidé de la "perte par pénalité de la rencontre" aux dépens des Girondins, le club hôte garant de la sécurité des joueurs, indique la LFP.

Ils écopent en outre du "retrait d'un point ferme" pour la saison suivante et de la fermeture pour quatre matches, dont deux ferme, de la tribune Sud du Matmut Atlantique, est-il écrit.

Décision "disproportionnée"

Dans la foulée, le club de Bordeaux a dénoncé une décision "aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence". Il a annoncé "saisir dans les plus brefs délais" le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour, dit-il, "défendre ses droits et l'équité sportive".

Mené 1-0 par Rodez avant l'interruption, Bordeaux aurait dû s'imposer par cinq buts d'écart au minimum dans cette ultime rencontre de la saison pour chiper la deuxième place à Metz, trois points devant avec une différence de buts plus favorable.

Samedi, les Girondins avaient indiqué vouloir rejouer le match, sans recevoir sanction, affirmant ne pas avoir "connu de faits de violence ces dernières années, notamment du fait du travail constant mené" en lien avec les groupes de supporters. Ils mettaient par ailleurs en doute la gravité de la lésion prêtée à Lucas Buades et estimaient que Rodez n'avait pas "coopéré spontanément avec les enquêteurs".

A Metz, le soulagement prédomine en revanche. La décision de lundi "confirme la deuxième place du FC Metz au classement final" de la L2, a affirmé la formation lorraine, heureuse de pouvoir "pleinement préparer la saison 2023-2024 en Ligue 1".

De son côté, les Ruthénois estiment que la défaite sur tapis vert de Bordeaux "engendre la victoire de Rodez et le maintien mathématique du club pour la 5e année consécutive". "Par l'instruction et le verdict de la commission de la LFP, toute la lumière a été apportée sur ce dossier et permettent de confirmer la probité du club", écrit-il.

Le maintien de Rodez enverrait a contrario Annecy en National 1, la troisième division.

