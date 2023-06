Une pièce sur l'antisémitisme triomphe aux Oscars de Broadway

New York (AFP) – Une pièce du vétéran Tom Stoppard, "Leopoldstadt", sur une famille juive pendant l'Holocauste et une comédie musicale sur une adolescente qui vieillit trop vite ont remporté les prix les plus convoités aux équivalents des Oscars de Broadway à New York, les Tony Awards.

Le dramaturge britannique Tom Stoppard pose avec un Tony Award, remporté pour sa pièce de théâtre "Leopoldstadt", à New York le 11 juin 2023 © ANGELA WEISS / AFP