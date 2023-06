Wall Street ouvre en hausse, maintient l'élan à l'orée d'une semaine cruciale

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi et conservé l'orientation de la fin de semaine dernière, sur un marché moins pessimiste avant un indicateur majeur d'inflation, mardi, et la décision de la banque centrale américaine (Fed), mercredi.

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP