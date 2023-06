Wall Street termine en hausse, le S&P 500 au plus haut depuis 13 mois

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, toujours sur l'élan né en fin de semaine dernière, qui a permis au S&P 500 d'enregistrer un sommet de plus de 13 mois en clôture, à la veille de données très attendues sur l'inflation.

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP