A VivaTech, des robots, des écrans et de l'IA, avant les annonces de Macron

Paris (AFP) – VivaTech, le plus grand salon européen de la tech, s'est ouvert mercredi à Paris avec une profusion de robots et voitures intelligentes, et la visite d'Emmanuel Macron qui doit annoncer un plan de soutien à l'intelligence artificielle (IA) et à la "French tech", en panne de financements.

Le président français Emmanuel Macron (g) visite le salon de la tech VivaTech à Paris, le 14 juin 2023 © Yoan VALAT / POOL/AFP