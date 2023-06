Cinéma: Jean-Pierre Léaud assure qu'il va "bien mieux" et remercie ses soutiens

Paris (AFP) – Figure emblématique de la Nouvelle Vague, Jean-Pierre Léaud, 79 ans, a assuré mercredi à l'AFP via son agent aller "bien mieux", et a remercié les dizaines de personnes qui ont répondu à l'appel de proches s'inquiétant pour lui, versant plus de 18.000 euros.

L'acteur Jean-Pierre Léaud, le 24 février 2023 à Paris © BERTRAND GUAY / AFP/Archives