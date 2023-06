Fox News qualifie Biden de "dictateur en herbe", le jour de l'inculpation de Trump

New York (AFP) – La chaîne américaine préférée des conservateurs Fox News a qualifié mardi soir Joe Biden de "dictateur en herbe", suscitant moqueries et commentaires outrés, tandis que ses concurrentes CNN et MSNBC ont choisi de ne pas diffuser en direct le discours de Donald Trump après son inculpation historique.

L'ex-président américain Donald Trump en meeting à Columbus, dans l'Etat de Géorgie, le 10 juin 2023 © Christian Monterrosa / AFP