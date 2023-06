La "Banksy Modeste Collection" fait étape à Brest jusqu'au 25 juin

Brest (AFP) – Exposition gratuite et itinérante, qui a attiré près de 100.000 visiteurs en deux ans, la "Banksy Modeste Collection" (BMC) fait étape à Brest jusqu'au 25 juin, pour faire découvrir l'univers de l'artiste britannique et lever des fonds pour des associations.

"C'est un franc succès", a indiqué à l'AFP François Berardino, alias Béru, comédien et collectionneur qui a rassemblé pendant 17 ans des centaines d'objets à travers le monde.

"On ne s'attendait pas à ce succès. Mais je crois qu'on ne s'attend jamais au succès", a-t-il ajouté.

Depuis juin 2021, l'exposition a attiré un public croissant, avec 99.301 visiteurs au total en six étapes à travers la France (Grigny, Montpellier, Sète, Roubaix, Marseille et Libourne). La dernière étape à Libourne (Gironde) a attiré plus de 39.000 visiteurs en deux semaines, selon les organisateurs.

En plus d'être itinérante, l'exposition est évolutive. Depuis la première étape à Grigny (Essonne), "on a dû en rajouter une cinquantaine d’œuvres", a expliqué François Berardino, qui continue à amasser des objets "dès qu'il y a une actualité sur l'artiste et que ça me parle". "Je suis ravi de le faire découvrir à tout le monde", ajoute-t-il.

A Brest, quelque 280 œuvres (posters, sérigraphies, pochettes de disques, affiches, tee-shirt, photos et même savonnette) sont exposées dans deux grandes salles de l'Atelier des Capucins, vaste espace culturel et commercial desservi par téléphérique.

Parmi les ajouts récents, on retrouve notamment une photo de la fresque du graffeur, dans laquelle un jeune judoka met au tapis un homme adulte, allégorie de l'Ukraine battant la Russie, peinte sur un bâtiment en ruines près de Kiev.

Le comédien François Bérardino, alias Béru, devant les pièces de l'artiste Banksy qu'il présente dans le cadre de l'exposition B.M.C (Banksy Modeste Collection), le 26 avril 2023 à Libourne, en Gironde © MEHDI FEDOUACH / AFP

En février dernier, la poste ukrainienne a émis un timbre reproduisant cette œuvre, dont une planche est également exposée.

L'exposition, qui débute samedi, est ouverte tous les jours de 11h à 19h, avec deux nocturnes jusqu'à 22h.

