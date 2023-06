Le plus gros calcul rénal du monde retiré au Sri Lanka

Colombo (AFP) – Des médecins militaires sri-lankais ont retiré le plus gros et le plus lourd calcul rénal au monde chez un soldat retraité, a annoncé mercredi l'armée.

Photo prise le 1er juin 2023 et publiée par l'armée sri lankaise le 14 juin montrant le plus gros calcul rénal du monde retiré à un militaire à la retraite à l'hôpital militaire de Colombo © - / Armée sri lankaise/AFP