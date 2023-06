Macron inaugure VivaTech mercredi avec un plan sur l'IA

Paris (AFP) – Pour l'ouverture mercredi de VivaTech, le plus grand salon européen de la tech, Emmanuel Macron présente un plan pour soutenir l'IA française et plus globalement les start-up de la "French tech", en panne de financements après deux années fastes.

Le président de la République Emmanuel Macron lors de l'édition 2022 du salon Vivatech, le 17 juin 2022 à Paris © Michel Euler / POOL/AFP/Archives