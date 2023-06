Athlétisme: Ingebrigtsen et Warholm, deux Norvégiens pressés à Oslo

Oslo (AFP) – Les Norvégiens Jakob Ingebrigtsen, nouveau recordman d'Europe du 1.500 m, et Karsten Warholm, auteur du 4e meilleur 400 m haies de l'histoire, ont brillé à domicile lors du meeting de Ligue de diamant d'Oslo jeudi soir.

Publicité Lire la suite

Mercredi en conférence de presse, Ingebirgtsen plaisantait donc à moitié en disant qu'il mériterait une statue s'il battait un jour le record du monde du 1.500 m. Le jeune Norvégien, toujours un brin arrogant mais surtout bourré de confiance, s'est rapproché un peu de la marque historique d'Hicham El Guerrouj (3:26.00 en 1998) jeudi soir.

Avec la météo parfaite d'un interminable soir d'été à Oslo (environ 28 degrés, vent faible), Ingebgrigtsen (22 ans) a battu son propre record d'Europe de la distance en 3 min 27 sec 95. Il avait réussi 3 min 28 sec 32 pour devenir champion olympique à Tokyo en 2021.

Aidé par des meneurs d'allures et la "wavelight", technologie lumineuse qui donne le rythme au bord de la piste, le vice-champion du monde a appliqué sa tactique habituelle en étouffant ses concurrents en haussant le rythme progressivement, pour devancer largement l'Espagnol Mohamed Katir (3:28.89).

Dans leur sillage la course a été folle: l'Américain Yared Nuguse, 3e, a battu le record d'Amérique du Nord (3:29.02), l'Australien Oliver Hoare (7e, 3:29.41) le record d'Océanie.

Sixième de la course en 3 min 29 sec 26, Azeddine Habz (29 ans) a établi la deuxième performance française de tous les temps, derrière le record de France de Mehdi Baala (3:28.98 en 2003).

Le Norvégien Karsten Warholm remporte le 400 m haies de l'étape Ligue de Diamant d'Oslo, le 15 juin 2023 © Fredrik Varfjell / NTB/AFP

"Je suis super content, je savais que c'était la bonne course pour battre mon record. C'était digne d'une finale mondiale ou olympique. Je suis resté serein et j'ai bien terminé. Je fais une saison de malade, je compte bien continuer sur cette lancée et aller chercher encore des gros chronos et surtout une belle place aux Mondiaux de Budapest (19-27 août)", a expliqué le médaillé de bronze de l'Euro en salle d'Istanbul en mars.

"Frapper fort"

Quelques minutes plus tôt, le champion olympique norvégien Karsten Warholm avait lui réussi le 4e meilleur chrono de l'histoire du 400 m haies en 46 sec 52 pour sa rentrée.

Warholm, recordman du monde depuis une finale olympique de légende à Tokyo en 2021 (45.94) a écrasé la course jeudi en partant très fort, comme à son habitude, pour réussir le deuxième meilleur temps de sa carrière.

Il retrouve ainsi son meilleur niveau après avoir connu une saison en demi-teinte en 2022, en raison d'une blessure à un ischio-jambier (seulement 7e aux Mondiaux).

"L'adrénaline était à fond en fin de course. Cette course va rester dans ma mémoire, a lancé le champion qui s'entraîne sur la piste du stade Bislett. Ma performance montre qu'avec de bonnes conditions je peux m'attaquer à mon record du monde, peut-être même cette année. Ca a été très pénible d'être blessé en 2022, je voulais frapper fort pour mon retour."

Ta Lou MPM du 100 m

L'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a elle établi la meilleure performance mondiale de l'année grâce à un 100 m canon avalé en 10 sec 75 (vent de 0,9 m/s). Vice-championne du monde en 2017 mais souvent cantonnée aux places d'honneur, l'expérimentée sprinteuse se pose en menace des dominatrices Jamaïcaines pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août).

"Depuis deux ans que je travaille avec John Smith à Los Angeles je suis relax, je suis concentrée sur mon départ et ma technique, et je vois que ça paie, a-t-elle déclaré en zone mixte. J'espère que ce sera mon année! Mais j'évite de me comparer aux Jamaïcaines. Chacun a son propre talent et travaille de la manière qui lui est favorable. Je ne suis pas loin de mon record d'Afrique (10.72 en 2022), j'espère le battre, je pense que je l'ai dans les jambes et que j'ai même encore plus."

© 2023 AFP