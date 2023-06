ATP - Bois-le-Duc: Mannarino s'offre une victoire de prestige contre Medvedev

Paris (AFP) – Le Français Adrian Mannarino, 52e joueur mondial, s'est offert une victoire de prestige contre le Russe Daniil Medvedev (N.3), éliminé en trois sets 4-6 6-4 6-2 au deuxième tour du tournoi ATP 250 sur gazon de Bois-le-Duc (Pays-Bas), jeudi.

Publicité Lire la suite

Le Russe, tête de série N.1, a pourtant dominé la première manche non sans avoir connu quelques frayeurs. Après avoir breaké à 2-2, il a aussitôt cédé sa mise en jeu, mais a repris les commandes dès le 7e jeu âprement disputé (8 min 16) pour mener 4-3 avant de conclure par un jeu blanc en 34 minutes.

Medvedev restait sur une défaite au premier tour de Roland-Garros il y a quinze jours. Mannarino affrontera le Canadien Milos Raonic ou l'Australien Jordan Thompson au prochain tour.

Le Val-d'Oisien, titré sur le gazon néerlandais en 2019, a entamé la seconde manche par des attaques plus tranchantes, agressant son adversaire et le poussant à la faute. Il s'est alors offert un break pour rapidement mener 2-0. Mais après un nouveau jeu à rallonge au cours duquel les deux joueurs se sont rendu coup pour coup, il a fini par céder, le Russe revenant à 2-2 après un débreak confirmé. Dès lors, Mannarino, toujours à l'aise sur gazon, n'a plus lâché son service et a enlevé la manche sur service adverse.

A partir de là, Mannarino a continué de dérouler son tennis face à la tête de série N.1 sonnée et qui a encore concédé un autre break pour se retrouver menée 4-1. Malgré un léger sursaut, Le Russe n'a rien pu faire pour enrayer la démonstration de force du Français qui a remporté la partie 6-2 en pratiquement deux heures (01h59:29).

Mannarino prend ainsi sa revanche sur Medvedev, qui l'avait battu ici-même en demi-finale l'an dernier avant de s'incliner en finale.

© 2023 AFP