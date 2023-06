Hommages après la mort de l'actrice Glenda Jackson, deux fois oscarisée

Londres (AFP) – L'actrice britannique Glenda Jackson, qui avait remporté deux Oscars avant de se consacrer à la politique au sein du Parti travailliste, est morte jeudi à l'âge de 87 ans, a annoncé son agent, suscitant de nombreux hommages.

Glenda Jackson, lauréate du prix de la meilleure interprétation pour son rôle dans la pièce "Three Tall Women" d'Edward Albee, le 10 juin 2018 à New York

"Elle avait récemment fini de tourner +The Great Escaper+ avec Michael Caine", a-t-il ajouté.

"C'était une expérience fantastique, comme cela l'avait été il y a 50 ans. Elle me manquera", a réagi ce dernier, âgé de 90 ans, qui avait déjà tourné en 1975 avec Glenda Jackson dans le film "Une Anglaise romantique", et l'a décrit comme "l'une de nos plus grandes actrices de cinema".

Egérie de Ken Russel, elle remportait en 1970 son premier Oscar pour "Love", adaptation de l'audacieux roman de D.H Lawrence sur des relations passionnelles entre deux soeurs et leurs amants.

En 1973, c'est avec la comédie "Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos" qu'elle décrochait sa seconde statuette grâce à sa composition d'une femme divorcée prise au piège dans un amour impossible avec un homme marié.

Née le 9 mai 1936 à Birkenhead, un petit port en face de Liverpool (nord-ouest de l'Angleterre), cette fille d'un maçon et d'une femme de ménage travaille d'abord comme employée dans une pharmacie et suit des cours d'art dramatique pour amateurs. Malgré le manque de soutien familial, elle s'inscrit à l'Académie Royale d'Art dramatique de Londres et part en tournée.

L'actrice britannique Glenda Jackson au Festival de Cannes, le 20 mai 1976 © - / AFP/Archives

C'est ainsi que le metteur en scène Peter Brook la repère et l'engage en 1963 pour jouer son Ophélie dans Hamlet.

Après 35 ans de carrière au théâtre et au cinéma, elle se lance en politique pour combattre Margaret Thatcher qu'elle accuse de détruire la société britannique.

Elue en 1992 comme députée travailliste de la banlieue londonienne, elle conserve sa circonscription jusqu'en 2015 et s'illustre par une attention particulière pour les "pauvres, les chômeurs et les malades".

Nommée comme ministre des Transports dans le gouvernement de Tony Blair de 1997 à 1999, elle en devient une farouche opposante après l'invasion de l'Irak en 2003.

Sa disparition "laisse un vide dans notre vie culturelle et politique qui ne sera jamais comblé", a salué le chef du parti travailliste Keir Starmer.

