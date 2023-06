Championnats de France de natation: Grousset termine en beauté

Rennes (AFP) – Maxime Grousset a terminé les Championnats de France de natation en beauté en s'imposant en finale du 100 m papillon avec un temps canon et une joie non dissimulée, vendredi à Rennes.

Grousset s'est imposé en 50 sec 61, établissant un nouveau record de France, et valide ainsi sa participation aux Championnats du monde au Japon dans cinq semaines, sur cette distance inhabituelle pour lui.

"Je ne fais que du crawl, les rares fois où j'ai fait du +pap+, je me faisais un peu mal aux épaules, c'était un peu compliqué. Mais il semble que le travail paye", s'est félicité le Néo-Calédonien.

Après un temps moyen lors des séries du matin, Grousset était confiant d'avoir de la marge pour la finale du soir. "Je ne pensais pas autant!", a-t-il déclaré. "Mais je me suis senti bien. Je suis parti et je me suis fait confiance. On ne sait pas de quoi on est capable, il vaut mieux ne pas se donner de limites et y aller."

Le précédent record était détenu par Mehdy Metella en 50 sec 85. Avec ce chrono, Grousset signe également la deuxième meilleure performance de l'année derrière le Canadien Joshua Liendo (50 sec 36). "On va se retrouver aux Monde et on verra qui est le plus fort", a-t-il annoncé.

Au cours de la semaine, le vice-champion du monde du 100 m a également réalisé les minimas pour les Mondiaux de Fukuoka sur 50 m et 100 m nage libre.

"Je n'ai fait que des supers chronos, j'ai fait trois premières places et une belle deuxième place. C'était bien", a-t-il résumé, sautillant de joie comme un gamin à la sortie du bassin.

"Quand on casse des chronos, ça fait toujours plaisir, on est toujours dans cette recherche-là. Le fait de casser ces barrières, sans être forcément attendu, ça fait plaisir", a-t-il ajouté.

"Un bon bilan"

Au dernier jour de compétition, Fantine Lesaffre et Cyrielle Duhamel se sont ajoutées au contingent bleu pour les Mondiaux en descendant sous les minimas sur 400 m 4 nages. "Il me reste cinq semaines pour travailler pour cet été", s'est réjouie Lesaffre.

Fantine Lesaffre lors du 400 m 4 nages qu'elle a remporté aux Championnats de France, le 16 juin 2023, à Rennes © Damien MEYER / AFP

Sur 1.500 m, Damien Joly, sacré champion de France, sera accompagné de David Aubry, de retour à son meilleur niveau après un long passage à vide.

Au total, 32 nageurs ont gagné leur billet pour les Mondiaux au cours de ces Championnats de France, seule occasion pour eux de se qualifier pour le rendez-vous mondial.

"Je trouve que c'est un bon bilan dans le sens où les temps étaient plus durs", a estimé le Directeur technique national de la natation Julien Issoulié, qui s'est félicité de la "concurrence" et de "l'émulation" au sein des Bleus.

Avec cinq titres en autant de courses, Léon Marchand, annoncé possiblement comme la grande star des JO de Paris l'an prochain, aura été l'attraction de la compétition.

"Il a fait une belle semaine", a poursuivi Julien Issoulié. "Il a répondu présent, a réussi à enchaîner les courses et a fait des temps très intéressants. Ç'a été une semaine pleine d'apprentissage en vue de l'année prochaine."

