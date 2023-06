La Bourse de Paris se dirige vers une semaine en hausse

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,49% et se dirige vers une fin de semaine en hausse, après plusieurs annonces des banques centrales américaine et européenne.

Publicité Lire la suite

L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,61%, soit 44,71 points à 7.312,07 vers 10H30. Sur la semaine, la cote parisienne progresse de plus de 2%.

Pourtant, après avoir rehaussé son taux directeur d'un quart de point de pourcentage, la Banque centrale européenne a signalé "une autre hausse des taux lors de la réunion de juillet et a laissé la porte ouverte à un resserrement encore plus important après juillet", explique Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

De plus, "malgré une croissance du PIB en contraction et des données économiques faibles, la BCE n'a pas adouci son message et reste déterminée à lutter contre l'inflation", ajoute l'analyste.

"Nous sommes au milieu de cette lutte contre l'inflation" a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, jeudi. "Nous avons encore du chemin à faire. Nous ne sommes pas arrivés à destination", a-t-elle ajouté, indiquant ainsi que l'objectif d'abaisser l'inflation à 2% prendra encore du temps.

Du côté de la Fed, malgré une première pause dans ses hausses de taux depuis mars 2022, le président de l'institution monétaire américaine a indiqué que d'autres hausses pourraient encore avoir lieu au cours de l'année.

"La majorité des membres de la Fed prévoient désormais deux hausses de taux d'ici la fin de l'année", précise Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de La Banque Postale AM.

Sur le marché obligataire, le taux à deux ans français était à 3,25% vers 10H30 contre 3,26% en clôture la veille, le taux à dix ans était à 3,02% contre 3,01%.

"Les taux longs sont restés plutôt stables, ce qui traduit la crainte des marchés que les politiques monétaires aillent trop loin et entraînent des récessions", explique Xavier Chapard.

Dans ce contexte, "la prudence reste de mise sur les marchés" mais "ce n'est pas ce qui transpire des marchés actions pour l'instant", poursuit-il.

L'action d'Interparfums gagnait 1,42% à 71,25 euros après avoir annoncé vendredi l'attribution, "pour la 24e année consécutive", de nouvelles actions à ses actionnaires actuels, à raison d'une action nouvelle pour dix actions détenues après la décision, le 21 avril, d'une augmentation du capital social et l'émission de 6,29 millions d'actions. L'attribution interviendra le 27 juin à l'ouverture "et se traduira par un ajustement corrélatif du cours", indique l’entreprise dans un communiqué.

© 2023 AFP