Le basketteur Morant suspendu 25 matches pour avoir exhibé une arme à feu

Los Angeles (AFP) – Ja Morant, joueur vedette de Memphis, a été suspendu 25 rencontres par la Ligue de basket-ball nord-américaine (NBA) vendredi pour avoir exhibé une arme à feu dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en mai.

Déjà suspendu huit matches en mars pour des faits similaires, le meneur des Grizzlies a eu un "comportement irresponsable" selon le patron de la NBA, Adam Silver, cité dans un communiqué.

"La décision de Ja Morant de brandir une nouvelle fois une arme à feu sur les réseaux sociaux est alarmante et déconcertante, a ajouté Silver. Pour Ja, le basket-ball doit passer au second plan pour le moment."

Morant manquera donc un peu moins d'un tiers de la prochaine saison régulière, constituée de 82 matches au total.

Avant de pouvoir effectuer son retour sur les parquets de la Ligue, le joueur de 23 ans devra également "suivre des séances avec la ligue qui abordent directement les circonstances qui l'ont amené à répéter ce comportement destructeur", a indiqué Adam Silver.

Dans une vidéo en direct sur Instagram, le joueur de 23 ans avait été aperçu furtivement sur le siège passager d'une voiture en train de tenir un pistolet dans sa main gauche.

Cette scène en rappelait une autre qui s'était produite le 4 mars dans des circonstances différentes: Ja Morant, en état d'ébriété, avait brandi une arme à feu dans une boite de nuit à Glendale, près de Denver (Colorado), après une rencontre perdue par les Grizzlies contre les Nuggets.

Dans la foulée, la star avait intégré un programme de soutien psychologique en Floride durant quelques jours. Puis Morant s'était engagé à être "plus responsable, plus intelligent et à rester à l'écart de toutes les mauvaises décisions", dans un entretien accordé à ESPN après l'annonce de sa suspension de huit rencontres.

D'autres affaires entachent le parcours du meneur très athlétique, originaire de Caroline du Sud (sud des Etats-Unis).

Il a notamment été accusé d'avoir donné "12 à 13 coups de poing" à un jeune de 17 ans, chez lui, en juillet 2022. Son agent avait affirmé à l'époque qu'il avait agi en état de légitime défense.

Sélectionné en deuxième position de la draft en 2019 par Memphis et élu meilleur débutant ("rookie") de NBA l'année suivante, il a depuis confirmé les grands espoirs placés en lui, tant par son jeu spectaculaire que par ses performances statistiques.

Cette saison il a tourné à 26,2 points, 8,1 passes et 5,9 rebonds de moyenne par match, sans empêcher toutefois l'élimination de son équipe, au premier tour des play-offs par les Lakers.

© 2023 AFP