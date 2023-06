F1: Max Verstappen (Red Bull) partira en pole position du GP du Canada

Montréal (AFP) – Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix du Canada de Formule 1, après avoir signé le meilleur temps des qualifications samedi après-midi sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal.

Le leader provisoire du championnat du monde a décroché sa cinquième pole de la saison sur huit possibles et partira devant le surprenant Allemand Nico Hülkenberg (Haas). L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) partiront en deuxième ligne.

Les qualifications ont été animées et se sont disputées dans des conditions très changeantes, avec une piste d'abord mouillée, puis sèche, avant que la pluie ne vienne rebattre les cartes en fin de séance. Dans ce contexte, il y a eu de nombreuses surprises, mais à la fin, c'est encore Verstappen qui a le mieux tiré son épingle du jeu.

Dès la Q1, c'est le Français Pierre Gasly, quatrième meilleur temps lors du dernier Grand Prix, qui a été éliminé en réalisant seulement le 17e temps. Mais le pilote Alpine a été gêné par l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) juste avant le dernier virage alors qu'il semblait en mesure d'intégrer le Top 15.

En Q2, c'est le Thaïlandais Alex Albon (Williams) qui a réalisé le meilleur temps à la surprise générale, tandis le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) ont pris la porte en réalisant respectivement les 11e et 12e chronos, tout comme le local de l'étape, le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), seulement 13e.

La Q3, qui a débuté sous une pluie fine, a été tronquée au bout de quatre minutes par un drapeau rouge consécutif à une sortie de piste de l'Australien Oscar Piastri (McLaren). Une fois sa monoplace évacuée, la Q3 a pu reprendre mais sous une pluie battante et aucun pilote n'a alors été en mesure d'améliorer son chrono.

Derrière Verstappen, Hülkenberg, Alonso et Hamilton, la troisième ligne sera occupée par le Britannique George Russell (Mercedes) et le Français Esteban Ocon (Alpine).

Nico Hulkenberg à Montréal le 17 juin 2023 © Geoff Robins / AFP

Un autre Britannique, Lando Norris (McLaren), s'élancera en septième position, devant Sainz, qui n'a pas réussi à sauver la face pour Ferrari. Et l'Espagnol pourrait bien écoper d'une pénalité et reculer encore plus loin sur la grille de départ.

Le Top 10 est complété par Piastri et Albon, qui n'a même pas réalisé le moindre chrono en Q3.

Le Grand Prix, qui débutera à 14H00 locales (20h00 à Paris, GMT+2), devrait se disputer sur une piste sèche puisque les prévisions météorologiques prévoient un retour du soleil dimanche à Montréal.

