Dupont-Aignan annonce une liste "Debout la France" aux Européennes

Paris (AFP) – L'ex-candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a annoncé dimanche qu'il y aurait une liste "Debout la France" aux Européennes de juin 2024, pour "l'indépendance du pays".

"Il y aura une liste Debout la France, une liste souverainiste, gaulliste, pour l'indépendance du pays", a-t-il expliqué dans l'émission politique d'Europe 1/les Echos/Cnews.

Cette décision d'une liste a été prise samedi en conseil national, et un projet sera présenté le 30 septembre.

Mais le député de l'Essonne ne souhaite "pas obligatoirement la mener". "J'aimerais que ce soit une autre personnalité", a-t-il expliqué, précisant que Florian Philippot, président des Patriotes, pourrait y participer, ainsi que le philosophe Michel Onfray.

Selon lui, "il n'y a personne aujourd'hui qui va à la cause du problème et dit que si on n'arrive pas à résoudre les problèmes de sécurité, d'immigration, de chômage, de pouvoir d'achat, d'écologie, c'est parce que la France a perdu toute indépendance et toute liberté d'action".

"Le RN ne le dit plus", a-t-il ajouté, "il n'y a pas aujourd'hui sur l'échiquier politique un projet cohérent de libération de la France".

"Si on veut rétablir la sécurité et maîtriser l'immigration, il faut rétablir les postes-frontières", a-t-il aussi déclaré, car "si on ne veut plus se faire égorger dans notre pays, il faut réagir, il faut des frontières".

M. Dupont-Aignan s'en prend également avec virulence à Emmanuel Macron affirmant avoir "la nausée" face à "cet homme qui brade la France, qui laisse piller la France par des oligarques, qui se soumet a une autorité supranationale européenne, qui a abandonné une politique étrangère indépendante, qui a ridiculisé la France à l'étranger".

Il le soupçonne de vouloir "succéder" à Mme Von der Leyen "après sa présidence".

