MotoGP: Martin tient tête à Bagnaia en Allemagne devant Zarco, encore 3e

Sachsenring (Allemagne) (AFP) – Une victoire sur le fil: l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté le Grand Prix d'Allemagne dimanche sur le circuit du Sachsenring devant Francesco Bagnaia (Ducati), qui conserve la tête du classement du championnat du monde MotoGP, et le Français Johann Zarco, sur le podium pour la troisième fois en autant de courses.

Deux ans après son unique victoire en MotoGP, "Martinator" est de retour sur la plus haute marche du podium: "Je me suis tellement battu, et finalement c'est arrivé!", a savouré le vainqueur à l'arrivée.

À l'issue d'une course de haute lutte jusqu'aux derniers mètres avec le champion du monde en titre Bagnaia, Martin s'impose devant le poleman italien pour seulement 64/1000e d'avance.

L'Espagnol, qui s'était déjà imposé devant le leader au général lors de la course sprint samedi, repart du Sachsenring avec le maximum de points (37) qu'il y avait à prendre ce week-end en Saxe. Dimanche soir, il ne pointait plus qu'à 16 unités du leader (160 contre 144 points).

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Johann Zarco s'invite, lui, à nouveau sur le podium à la faveur d'une chute du Sud-Africain Brad Binder au 19e tour (sur 30).

Le Cannois signe en Saxe un nouveau podium après ses deux troisièmes places acquises lors des deux derniers GP, en France mi-mai et en Italie début juin.

"Je savais que j'avais le rythme pour le podium", a déclaré le pilote Ducati-Pramac, qui récupère la 4e place provisoire au championnat, à 51 points de Bagnaia.

Loin derrière les hommes forts du week-end, le champion du monde 2021 Fabio Quartararo (Yamaha) termine 13e. La victoire acquise l'an dernière semble être un très lointain souvenir pour le Français. Il a dû se contenter de trois points à l'arrivée de la septième manche de l'année.

- Marquez abdique –

A moins d'une heure du départ de la septième manche de la saison, Marc Marquez a, lui, préféré jeter l'éponge après une ultime chute survenue dans la matinée.

Jorge Martin et son équipe au Sachsenring, Allemagne, le 18 juin 2023 © Ronny HARTMANN / AFP

Considéré comme le roi du Sachsenring –avec huit succès en MotoGP, jamais un pilote ne s'y est autant imposé que lui- l'Espagnol aurait certainement voulu mettre fin en Saxe à un triste record personnel de plus de 600 jours sans victoire.

Peine perdue pour le sextuple champion du monde de MotoGP, qui a connu un week-end cauchemardesque entaché par cinq chutes.

Passé par-dessus le guidon de sa Honda lancée à pleine vitesse peu avant 10H00 dimanche, "MM93" est apparu complétement sonné par son ultime chute, restant plusieurs minutes au côté des commissaires, le temps de retrouver ses esprits. Il a ensuite rejoint son garage en boîtant.

Le Catalan, en difficulté au guidon de son indomptable Honda, avait dans un premier temps été déclaré "apte" à participer à la course malgré un doigt fracturé, avant sque on équipe n'annonce dans un bref communiqué son forfait.

Dans les catégories inférieures, la pépite espagnole Pedro Acosta a remporté sa quatrième victoire de la saison, devant l'Italien Tony Arbolino, qui conserve les rênes du classement général de Moto2.

En Moto3, le poleman japonais Ayumu Sasaki, en tête du GP jusque dans les derniers mètres de la course, s’est fait surprendre par le Turc Deniz Öncü qui remporte le premier GP de sa carrière à 19 ans.

