Esthétique militaire et damier pour la première de Pharrell Williams pour Vuitton

Paris (AFP) – Dandys, tenues camouflage et sacs à damier aux couleurs franches: le premier défilé-événement du créateur multi-facettes Pharrell Williams pour Louis Vuitton s'est tenu mardi sur le Pont-Neuf à Paris, devant 1750 invités dont Rihanna, Beyonce, Jay-Z ou Zendaya.

Au premier jour de la semaine de la mode masculine, le show, à deux pas du siège de la maison de luxe, s'est distingué par sa localisation spectaculaire.

Les mannequins, aux physiques très divers, ont défilé sur un immense tapis doré déroulé tout au long du plus ancien pont de Paris, sur les notes d'une chorale de gospel et d'un orchestre emmené par le pianiste star Lang Lang.

Des mannequins défilent pour le premier défilé de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, à Paris le 20 juin 2023 © JULIEN DE ROSA / AFP

Le choix du doré, pourtant peu présent dans les tenues, est "un clin d'oeil au soleil, point central de la collection", indique Louis Vuitton.

Parmi les silhouettes présentées, c'est une esthétique militaire chic qui s'est dégagée, à l'image du costume camouflage près du corps porté par le créateur, sa compagne et leurs quatre enfants.

Les chaussures sont imposantes, les costumes plus près du corps que par le passé, le damier, motif de référence de la marque, est omniprésent, notamment sur les sacs portés par les mannequins et exposés sur des voiturettes, rappelant que Vuitton est d'abord un atelier de maroquinerie.

Le défilé-événement du créateur américain Pharrell Williams pour Louis Vuitton, à Paris le 20 juin 2023 © JULIEN DE ROSA / AFP

Les stars invitées, parmi lesquelles figuraient également le basketteur LeBron James, le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, l'acteur Omar Sy et le footballeur Paul Pogba, ont fait leur entrée sur un tapis doré, au son de l'accordéon.

Chose rare, Pharrell Williams a accordé du temps aux médias avant le défilé. "Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie" avant que la culture noire trouve sa place dans le monde de la mode, a-t-il déclaré à l'AFP.

"On aurait aimé que notre culture et notre communauté n'aient pas à tant souffrir pour que nous en soyons là", a ajouté l'auteur du tube planétaire "Happy", nommé en début d'année pour succéder à un autre créateur noir-américain, Virgil Abloh, décédé brutalement fin 2021.

"On peut s'attendre à un succès commercial, c'est une des collections les plus attendues de la Fashion week et c'est vraiment un moment très marquant pour l'histoire de la mode", a commenté pour l'AFP Alexandre Samson, responsable des départements haute couture et création contemporaine du palais Galliera, le musée parisien de la mode.

DJ, chanteur, auteur-compositeur, producteur qui collabore aussi bien avec l'artiste Takashi Murakami qu'avec le rappeur Jay-Z, Pharrell Williams, 50 ans, est un profil "emblématique pour Vuitton. Il a une approche de l'art et du style extrêmement populaire", ajoute Alexandre Samson.

© 2023 AFP