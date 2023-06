Foot: le Brésil de Vinicius s'incline devant le Sénégal de Mané

Lisbonne (AFP) – Sans sélectionneur titulaire et toujours orphelin de Neymar, blessé, le Brésil de Vinicius Jr, en tournée de préparation en vue des qualifications zone Amsud pour le Mondial-2026, s'est incliné devant le Sénégal de Sadio Mané (4-2) en match amical, mardi à Lisbonne.

Le Brésilien Ronielson Barbosa et le Sénégalais Nampalys Mendy à la lutte pour le ballon lors de Brésil-S"négal en match amical le 20 juin 2023 à Lisbonne

Si l'attaquant du Real Madrid a été à l'origine de l'ouverture du score, en plaçant un centre millimétré sur la tête de Lucas Paqueta (10e, 1-0), Sadio Mané lui a volé la vedette en signant un doublé.

Encore en première période, Mouhamadou Diallo avait profité d'un ballon mal dégagé par la défense brésilienne pour rétablir l'égalité d'une puissante reprise du gauche (22e, 1-1).

Puis Mané est entré en scène en provoquant un but contre son camp de Marquinhos (52e, 2-1) et en marquant lui-même un superbe but d'une frappe enroulée dans la lucarne (55e, 3-1), avant de transformer un penalty dans le temps additionnel (90+6, 4-2).

Avant cela, Marquinhos avait tenté de se racheter en réduisant momentanément l'écart d'un but un peu chanceux sur un corner (59e, 3-2).

Le Brésil restait sur une facile victoire contre la faible Guinée (4-1) samedi à Barcelone, après une défaite surprise (2-1) contre le Maroc à Tanger en mars.

Au stade José Alvalade, c'est encore le sélectionneur des U20 Ramon Menezes qui a officié sur le banc à la place de Tite, remercié après la faillite du Mondial-2022 au Qatar (élimination en quarts contre la Croatie).

La Seleçao comptait certaines de ses valeurs sûres, comme Ederson au poste de gardien ou Marquinhos en patron de la défense.

Mais le milieu Casemiro, écarté par une blessure de dernière minute, a dû céder sa place et l'entrejeu a été confié à Lucas Paqueta, associé à Bruno Guimaraes et Joelinton, qui évoluent tous deux à Newcastle.

En attaque, Richarlison et Vinicius étaient alignés avec la surprise Malcom, appelé au détriment de Rodrygo, blessé également.

Le Brésil est toujours sans entraîneur depuis le départ de Tite à la fin de la Coupe du monde, Ramon Menezes assurant l'intérim.

Le président de la fédération brésilienne Ednaldo Rodrigues a fait de l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti son "plan A", mais l'Italien a assuré qu'il souhaitait rester au Real jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2024.

Le gardien de but su Sénégal Mory Diaw au cours du match amical contre le Brésil le 20 juin 2023 à Lisbonne © Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

Du côté du Sénégal, vainqueur de la CAN-2023, le sélectionneur Aliou Cissé a pu s'appuyer sur le défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly, sur le milieu Pape Gueye (Séville FC) et, bien sûr, sur l'attaquant du Bayern Munich Sadio Mané.

© 2023 AFP