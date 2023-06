La Fed penche pour d'autres hausses de taux: Wall Street termine en baisse

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi après que le patron de la Fed, Jerome Powell, a averti qu'un relèvement des taux d'intérêt - toutefois plus lentement -, était encore d'actualité afin de juguler l'inflation américaine.

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'indice Dow Jones a cédé 0,28%, le Nasdaq a reculé de 1,21% et le S&P 500 a lâché 0,52%, selon des résultats provisoires. © 2023 AFP