Tennis: Alcaraz trouve ses marques et jouera au Queen's son premier quart sur gazon

Paris (AFP) – Après une transition compliquée de la terre sur gazon au premier tour, Carlos Alcaraz, 2e mondial, a trouvé ses marques jeudi aux dépens du Tchèque Jiri Lehecka (36e) qu'il a battu 6-2, 6-3 pour atteindre son premier quart de finale sur gazon, au Queen's à Londres.

"Je suis très content. J'ai fait un match très solide. J'ai joué mon jeu et j'ai pris du plaisir à jouer ici, et je suis très content de cette première qualification en quarts sur gazon, je vais en profiter. J'ai emmagasiné de la confiance et je vais aller chercher la demie !", a commenté l'Espagnol de 20 ans.

Il affrontera pour une place dans le dernier carré le Bulgare Grigor Dimitrov (26e), qui s'est défait de l'Argentin Francisco Cerundolo (19e) 6-3, 7-5.

Mardi au premier tour, Alcaraz avait eu le plus grand mal à se défaire du Français Arthur Rinderknech, 83e et repêché des qualifications, 4-6, 7-5, 7-6 (7/3).

Il avait alors assuré que cette victoire était une "très bonne performance" car il jouait son tout premier match sur gazon de la saison.

Mais jeudi, il s'est montré bien plus confiant en ses appuis, a beaucoup mieux bougé et ses coups en ont été d'autant plus efficaces pour s'imposer en 1h25 sur sa troisième balle de match, la seconde sur son service.

Alcaraz, vainqueur de l'US Open 2022, n'avait joué que deux tournois sur gazon jusque-là, à Wimbledon en 2021 (défaite au 2e tour) et en 2022 (défaite en 8es de finale).

L'Espagnol a atteint au moins les demi-finales de sept des huit tournois joués cette année (il a été battu au troisième tour à Rome).

