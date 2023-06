Wall Street en nette baisse au début de la dernière séance de la semaine

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, au risque de terminer sur une perte hebdomadaire pour la première fois depuis cinq semaines pour le S&P 500 et huit pour le Nasdaq.

Un opérateur du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'indice Dow Jones lâchait 0,79%, le Nasdaq, à dominante technologique, reculait de 0,99% et le S&P 500 cédait 0,82% lors des premiers échanges.