Jeux européens: les nageuses artistiques françaises couronnées, en attendant le VTT

Cracovie (Pologne) (AFP) – Après trois jours de compétition, les nageuses artistiques ont apporté samedi à la France sa première médaille d'or aux Jeux européens en Pologne, lors de l'épreuve acrobatique par équipes, avant l'entrée en lice attendue des vététistes Ferrand-Prévot et Lecomte dimanche.

"On est très fières d'avoir gagné. On a pris énormément de plaisir à nager aujourd'hui et c'est une super récompense pour l'équipe car cela a été énormément de travail", a réagi la nageuse Ambre Esnault, 21 ans, au micro des organisateurs.

Les soeurs jumelles Charlotte et Laura Tremble, Manon Disbeaux et sept autres françaises ont obtenu la note de 214 points, devançant l'Ukraine (209) et l'Italie (202) sur le podium, après avoir décroché le bronze la veille lors de l'épreuve technique par équipes.

En novembre, la Fédération internationale de natation a annoncé l'intégration de la routine acrobatique dans le programme des épreuves par équipes de natation artistique pour les prochains Jeux olympiques à Paris.

La médaille des Françaises en natation artistique est le premier or obtenu lors de la troisième édition de ces Jeux, créés par les Comités olympiques européens (COE) et réunissant tous les quatre ans depuis 2015 des milliers d'athlètes de plus de 45 nations.

Duel au sommet

Cette année, les délégations s'affrontent dans 29 sports différents, dont 19 disciplines olympiques, jusqu'au 2 juillet. Certaines épreuves comme la natation artistique font office de Championnats d'Europe, quand d'autres permettent d'obtenir des quotas ou des points pour le classement de qualification olympique avant Paris-2024.

Au tir au pistolet à 10 mètres, Céline Goberville, Camille Jedrzejewski et Mathilde Lamolle ont remporté l'argent par équipes, tout comme Audrey Adiceom, Lisa Barbelin et Caroline Lopez au tir à l’arc.

Au basket féminin 3x3, les Bleues championnes du monde en titre se sont inclinées en finale (19-16) face à la Lituanie en soirée.

La France compte désormais 15 médailles (1 en or, 7 en argent et 7 en bronze).

Dimanche, la vététiste Loana Lecomte, actuelle championne d'Europe, s'élancera sur les pentes de Krynica-Zdrój, dans le sud-est du pays, pour conserver son titre.

Mais elle devra s'imposer face à sa compatriote Pauline Ferrand-Prévot, quadruple championne du monde, lors d’un duel au sommet sur un parcours technique mis à mal par des pluies importantes tombées ces derniers jours dans la région.

