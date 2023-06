Oscars d'honneur pour Mel Brooks, comique d'Hollywood, et l'actrice Angela Bassett

Los Angeles (AFP) – Le réalisateur et comique américain Mel Brooks, qui aura 97 ans cette semaine, va se voir décerner un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre, aux côtés d'autres stars comme l'actrice Angela Bassett, a annoncé l'Académie hollywoodienne lundi.

Sa fameuse comédie musicale "Les Producteurs" (1967), dans laquelle il tourne Hitler en ridicule, avait déjà remporté l'Oscar du meilleur scénario original.

Maître du cinéma comique hollywoodien en cultivant notamment le mauvais goût -- Frankenstein et Louis XVI y sont passés --, il est l'un des rares a avoir gagné chacune des plus grandes récompenses du divertissement américain: Oscar donc (cinéma), Emmy (télévision), Tony (théâtre) et Grammy (musique).

Il recevra sa statuette lors d'une cérémonie le 18 novembre, aux côtés notamment de l'actrice Angela Bassett.

Connue pour son incarnation de Tina Turner dans le biopic éponyme sorti en 1993, l'actrice américaine de 64 ans a été nommée deux fois aux Oscars, dont cette année pour son rôle dans "Black Panther: Wakanda Forever."

Éclectique, la comédienne a également joué dans des films d'action comme "La Chute de la Maison Blanche" et "Mission Impossible: Fallout", la série d'épouvante "American Horror Story" et a même prêté sa voix à Michelle Obama dans "Les Simpsons".

Les Oscars d'honneur sont remis chaque année lors d'une cérémonie à part.

