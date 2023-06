Tour de France: Soudal Quick-Step avec Julian Alaphilippe

Paris (AFP) – Le Français Julian Alaphilippe fait son retour sur le Tour de France avec la formation Soudal Quick-Step pour l'édition 2023 de la Grande Boucle (1er-23 juillet), selon la composition dévoilée mardi par l'équipe belge.

Publicité Lire la suite

Alaphilippe, 31 ans, n'avait pas participé au Tour de France 2022, insuffisamment remis d'une chute à Liège-Bastogne-Liège.

Avec également le Néerlandais Fabio Jakobsen et le Danois Kasper Asgreen, l'escouade de huit coureurs dirigée par Patrick Lefévère visera des victoires d'étapes, en particulier en début d'épreuve, davantage que le classement général.

Le Français Rémi Cavagna en fait partie à l'inverse de son compatriote Florian Sénéchal. L'an dernier celui-ci avait bénéficié du forfait de dernière minute du Belge Tim Declercq, présent pour l'édition 2023.

Le Belge Remco Evenepoel, qui a abandonné le Giro en mai pour cause de Covid alors qu'il en était le leader, n'a pas non plus été retenu, malgré les rumeurs récurrentes sur sa présence surprise sur la Grande Boucle.

La sélection de l'équipe Soudal Quick-Step: Julian Alaphilippe (FRA), Kasper Asgreen (DEN), Rémi Cavagna (FRA), Tim Declercq (BEL), Dries Devenyns (BEL), Fabio Jakobsen (NED), Yves Lampaert (BEL), Michael Morkov (DEN)

© 2023 AFP