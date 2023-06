Wall Street repart prudemment dans le vert après le repli de la veille

New York (AFP) – La Bourse de New York évolue prudemment dans le vert mardi après un repli la veille alors que plusieurs indicateurs dressent un tableau plus optimiste de l'économie américaine.

Un opérateur du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Vers 14H00 GMT, l'indice Dow Jones gagnait 0,18%, le Nasdaq avançait de 0,59% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,31%. La veille, le Dow Jones avait cédé 0,04% à 33.714,71 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, avait perdu 1,16% à 13.335,78 points et l'indice élargi S&P 500 avait lâché 0,45% à 4.328,82 points. Peu avant l'ouverture, le département du Commerce a publié l'état des commandes de biens durables qui ont poursuivi leur hausse au-delà des attentes en mai, pour le troisième mois consécutif, notamment grâce aux équipements de transport. Elles ont progressé de 1,7% et de 0,6% sans le secteur des transports. Au Canada, l'inflation a ralenti en mai se repliant à 3,4% sur un an contre 4,4% en avril sur fond d'accalmie des prix de l'énergie même si ceux des denrées alimentaires restaient en forte progression. Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,4% en mai, contre 0,7% en avril. "Tous les yeux sont tournés vers l'indice CPI canadien car cela nous dit ce que pense la Banque centrale du Canada", soulignaient les analystes de HFE alors que la Banque centrale canadienne est souvent la première des grandes institutions monétaires occidentales à initier un mouvement en matière de politique monétaire. Pour lutter contre l'inflation, la Banque du Canada a relevé début juin son principal taux directeur de 0,25 point, à 4,75%, trois mois après avoir été la première grande banque centrale à marquer une pause dans ses hausses. Pour les Etats-Unis, l'indice PCE, mesure préférée de la Fed pour jauger l'inflation, sera publié vendredi pour le mois de mai. Du côté du moral des ménages américains, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour juin s'est révélé bien meilleur que prévu à 109,7 points contre 103,8 points attendu et 102,5 points le mois d'avant. Les investisseurs ont aussi les yeux braqués sur le forum organisé par la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra au Portugal. Jerome Powell, président de la Fed, y interviendra mercredi. Christine Lagarde de la BCE a déjà "envoyé un message clair indiquant que le cycle de hausses des taux allait se poursuivre", a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management. La BCE "poursuivra" ses hausses de taux lors de sa réunion de politique monétaire de juillet car il est trop tôt pour "crier victoire" dans le combat contre l'inflation en zone euro, a déclaré mardi sa présidente. Les compagnies aériennes s'envolent Sur le plan des valeurs, la compagnie aérienne Delta prenait le large (+1,50%) après avoir relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice grâce à une hausse de la demande et un repli du coût des carburants. Cela profitait aussi aux autres compagnies comme American Airlines (+2,77%) et United Airlines (+1,95%). Le secteur du voyage suivait le mouvement, comme les croisièristes avec un bond de presque 4% pour Carnival et de 1,55% pour Royal Caribbean. Mauvaise nouvelle du côté du constructeur américain de pick-ups électriques Lordstown Motors qui s'est finalement déclaré en faillite tout en poursuivant en justice le taïwanais Foxconn à qui il reproche de n'avoir pas tenu ses promesses de partenariat commerciaux et financiers. Le titre du groupe créé en 2018 s'écroulait de 44% et ne valait plus que 1,53 dollar. La chaîne de pharmacies Walgreens chutait de 9,94% après avoir abaissé ses prévisions de résultats en raison d'une moindre demande des consommateurs pour les tests et vaccins anti-Covid. Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons à 10 ans étaient stables à 3,72%. © 2023 AFP