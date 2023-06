La Rafa Nadal Academy, un legs du champion à son sport et à son île

Manacor (Espagne) (AFP) – C'est un endroit que le champion voulait à son image: à la Rafa Nadal Academy, on joue au tennis, on croise des joueurs de premier plan, d'autres en devenir, et on s'instruit. Pour devenir meilleur, toujours meilleur.

Basée à Manacor, la ville natale du champion aux 22 titres en Grand Chelem, cette académie constitue aussi son héritage, tant pour son sport que pour son île de Majorque, dans l'archipel espagnol des Baléares.

"Cela vient de l'envie de Rafael et de son père de rester investi dans le tennis après la fin de carrière de Rafael", raconte à l'AFP Toni Nadal, son oncle et ancien entraîneur, désormais directeur du tennis à l'académie.

"Il est resté actif plus longtemps que l'on pensait", ajoute-t-il dans un sourire, gardant un oeil sur les prometteurs talents qui s'entraînent à côté.

Le 14 juin, il y a présidé une cérémonie de remise de diplômes à 49 joueurs et étudiants, en compagnie d'Iga Swiatek, la N.1 mondiale polonaise qui n'a jamais caché son admiration pour l'Espagnol.

Au mois de mai, il y a également convoqué une conférence de presse pour annoncer son forfait à Roland-Garros, espérant un retour en 2024 pour "la probable dernière année de (sa) carrière sportive", avec si possible "les garanties de pouvoir en profiter".

Au contact des élèves

C'est sur les courts de son académie qu'il prépare ce come back, au milieu des jeunes sportifs qui ont parfois la chance de frapper la balle avec le roi de la terre battue, vainqueur à quatorze reprises des Internationaux de France.

"J'ai eu la chance de jouer avec lui plusieurs fois", raconte Daniel Rincon, 20 ans et vainqueur de l'US Open junior en 2021, installé sur la terrasse du centre d'entraînement. "Il nous aide beaucoup, lors des pauses ou même pendant les exercices. Il veut toujours que l'on s'améliore. Pour nous, ses conseils sont très précieux."

Le Norvégien Casper Ruud est arrivé à l'académie lorsqu'il avait 19 ans, qu'il était 143e mondial et qu'il espérait intégrer l'élite. Aujourd'hui, à 24 ans Ruud est 4e mondial, a gagné dix tournois et joué trois finales de Grand Chelem, dont l'une face à Nadal à Roland-Garros en 2022.

Au-delà de ses 40 courts de tennis, en dur ou en terre battue, en extérieur ou en indoor, il y a aussi une école internationale, où les jeunes joueurs peuvent étudier et se préparer à l'université.

Les membres de l'académie peuvent également profiter d'autres équipements: piscines, terrains de padel et même un petit terrain de football, dans le but de former non seulement des joueurs et joueuses de tennis mais aussi "les meilleurs personnes possibles" selon l'entraîneur français Jeremy Paisan.

Persévérance

"La chose la plus importante, ce sont les valeurs que l'on transmet", fait remarquer Paisan, responsable des joueurs âgés de 14 à 18 ans à l'académie où sont placardées un peu partout des citations motivantes de Nadal.

"Pendant ma carrière, j'ai appris à souffrir" peut-on lire, ou encore "Je travaille toujours avec un objectif dans la tête: m'améliorer comme joueur et comme personne".

L'académie abrite également un musée, retraçant les moments marquants de la carrière de Nadal.

Des succès qui sont dus à sa persévérance et son travail acharné, comme le rappelle Toni Nadal qui veut inculquer ces valeurs aux élèves et rappeler aux plus ambitieux de garder les pieds sur terre: "+Celui qui travaille le plus dur est celui qui a le plus de chances de réussir, donc je vais travailler plus dur que les autres+."

En dépit des succès monumentaux de Rafael Nadal, l'académie mesure la réussite différemment, explique Toni Nadal: "Le succès n'est pas d'avoir eu Casper (Ruud) ou Felix (Auger-Aliassime), mais que chacun donne sa pleine mesure, et que les enfants qui viennent ici se donnent à fond, travaillent et n'aient pas l'impression de perdre leur temps."

