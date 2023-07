Tour de France : Adam Yates s'impose devant son jumeau Simon et prend le 1er maillot jaune

1ÈRE ETAPE

De notre envoyé spécial au Pays basque – Parti dans la dernière descente avec son frère jumeau, Adam Yates (UAE Emirates) a remporté la première étape du Tour de France 2023 et décroché le maillot jaune. Derrière, le duel dans la côte de Pike entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar a accouché d'un match nul.

Les Grands départs du Tour de France sont toujours l'affaire de premières. Disputé le premier jour de juillet, cette boucle entre Bilbao et Bilbao a accouché d'un final inédit laissant pour la première fois de l'histoire de la Grande boucle deux frères jumeaux se disputer la victoire d'étape.

Et c'est finalement Adam Yates, coureur d'UAE Emirates, qui s'est imposé devant son frère Simon (Jayco AlUla) et a eu l'honneur de revêtir le maillot jaune. Une tunique qu'il avait déjà revêtu en 2020. Derrière, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se sont neutralisés.

2013 Tour de l'Avenir stage 5



Simon Yates 1st - Adam Yates 2nd



2023 Tour de France stage 1



Adam Yates 1st - Simon Yates 2nd pic.twitter.com/CE6nfdlwQp — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) July 1, 2023

Première échappée, premières chutes, première explication

"Jamais une première étape du Tour n'a été aussi exigeante", promettait l'organisateur avant le départ. Contrat respecté avec ces 180 km à près de 3 000 mètres de dénivelé positif qui n'ont laissé aucun répit aux coureurs.

Outre cette grande première en matière de difficultés, il y a eu la première échappée de cette 110e édition. Jonas Gregaard (Uno-X), Simon Guglielmi (Arkéa Samsic), Eenkhoorn (Lotto-Dstny) ainsi que les Français Valentin Ferron (TotalEnergies) et Lilian Calmejane (Intermarché) l'ont composée, même si le peloton ne leur ont jamais laissé plus de deux minutes de champ.

Les cinq courageux n'ont même pas eu l'honneur de récupérer le premier maillot à pois de meilleur grimpeur. La récompense est allée à Nelson Powless (Education EasyPost) qui a survécu au terrible train mené par UAE Emirates dans la côte de Vivero, classée en deuxième catégorie.

Richard Carapaz (EF Education - Easy Post) repart mais l'Equatorien a déjà tout perdu en vue du podium, son objectif sur ce Tour de France. Enric Mas (Movistar) n'a toujours pas repris la route. #TDF2023 pic.twitter.com/PJGQMCcP6M — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 1, 2023

Le triste honneur de la première chute est à mettre au crédit de Torsten Traen (Uno X) qui a mangé du bitume au bout de 100 kilomètres.

Une autre a concerné deux candidats au classement général dans la descente de la côte de Vivero : Richard Carapaz et Enric Mas. Si l'Équatorien est reparti au courage et en concédant beaucoup de temps, l'Espagnol, lui, est devenu le premier abandon du Tour.

Et, comme prévu par les organisateurs, la côte de Pyke a donné lieu à la première explication entre les deux favoris du Tour : Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Un duel dans ce raidillon à neuf kilomètres de l'arrivée qui a accouché d'un match nul pour le moment, profitant aux jumeaux Yates.

